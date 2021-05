Israël: affrontements entre Juifs et Arabes dans plusieurs villes, un blessé dans un état critique à Acco

12 Mai 2021 à 22h06 | Ces incidents interviennent au lendemain de violentes émeutes dans la ville de Lod



Plusieurs émeutes et affrontements entre Juifs et Arabes ont éclaté mercredi soir dans plusieurs villes israéliennes.



A Acco, des émeutiers arabes s’en sont pris à un Juif, le blessant grièvement. Selon la police, le jeune homme a été victime de jets de pierres et de coup de bâton. Il a été transporté dans un hôpital, dans un état critique. Les émeutiers ont également vandalisé des biens juifs et incendié une voiture de police.



Dans la ville de Bat Yam, c’est un Arabe israélien qui a été victime d’un lynchage par un groupe de Juifs radicaux.

