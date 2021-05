Joe Biden et Nétanyahou se sont entretenus

13 Mai 2021 à 00h36 | Les États-Unis vont envoyer un émissaire sur place suite à l’embrasement de la région ces derniers jours afin que la situation soit rapidement résolue.



Le président américain Joe Biden s’être entretenu mercredi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, peu après l’annonce de l’envoi d’un émissaire en Israël et dans les Territoires palestiniens suite à l’embrasement des derniers jours. « J’ai eu un échange avec Bibi Nétanyahou, a-t-il déclaré depuis la Maison Blanche. Mon espoir est que la situation soit résolue aussi rapidement que possible, mais Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire », a-t-il ajouté.



Hady Amr, haut responsable du département d’Etat américain chargé des affaires israéliennes et palestiniennes, aura pour mission d’exhorter « au nom du président Biden à une désescalade de la violence », a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken devant la presse.

