Les Israéliens plongés dans la «guerre des missiles»

13 Mai 2021 à 11h00 | Plus de 1500 roquettes ont été tirées de la bande de Gaza en direction de l’État hébreu depuis le début de la semaine. Jeudi matin le bilan s’élevait à 7 morts côté israélien et au moins 74 côté palestinien.



Les Israéliens s’installent dans la «guerre des missiles» engagée lundi par le Hamas depuis Gaza. Du Sud au Nord, la quasi-totalité du territoire national est sur le qui-vive. Plus de 1500 roquettes ont été tirées en direction de l’État hébreu depuis le début de la semaine. Les sirènes d’alerte résonnent jusqu’à Nazareth. Les automobilistes contraints de se déplacer s’équipent de l’application Reed Alert qui diffuse grâce à la géolocalisation le son des sirènes pour prévenir des tirs en provenance de la bande de Gaza. Près de Lod, un colonel du Commandement du Front Intérieur des Forces de Défense Israéliennes (FDI) donne des consignes à des villageois après la mort d’un père et de sa fille dans la cour de leur maison. «Surtout ne sortez pas. Les éclats de roquettes sont souvent plus dangereux que la bombe», explique-t-il.

