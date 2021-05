Nuits «blanches» du conflit israélo-palestinien

13 Mai 2021 à 16h00 | Israël a rejeté la proposition de trêve du Hamas et prépare une opération terrestre dans la bande de Gaza. Actuellement, les parties continuent d’échanger des tirs d’artillerie et les frappes aériennes.



Les autorités israéliennes ont approuvé mercredi soir un plan visant à intensifier les attaques militaires contre les cibles du Hamas et du Djihad islamique à Gaza après que le Premier ministre, Benyamin Nétanyahou, a déclaré qu’Israël avait officiellement rejeté la proposition de cessez-le-feu du Hamas.

