Tsahal a attaqué le «métro de Gaza» – l’ensemble des tunnels souterrains de la ville

14 Mai 2021 à 16h19 | Tsahal a attaqué les tunnels de l’organisation terroriste la nuit dernière, en utilisant des attaques combinées.



Selon Tsahal, 160 avions étaient dans le ciel en même temps et plus de 500 obus ont été tirés en peu de temps.



La nuit dernière, 150 roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza , et des alarmes ont été entendues dans le sud du pays.



Source: IsraëlHayom en hébreu

