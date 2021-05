L’aviation israélienne détruit un véhicule à la frontière syro-libanaise

14 Mai 2021 | De source médiatique, on indique qu’un véhicule a été touché par une frappe israélienne du côté syrien de la frontière entre le Liban et la Syrie, à proximité de la localité du Hermel.



Ce bombardement aurait eu lieu vers 15h30. Des sources israéliennes accusent les propriétaires de ce véhicule, une camionnette, de transporter des munitions.



Côté libanais, les sources locales [Hezbollah] font état d’une opération de contrebande et non de transport de munitions.

