Le Shin Bet aide à réprimer le « terrorisme » juif et arabe ravageant les villes

14 Mai 2021 à 23h10 | L’agence a déclaré qu’elle aidait la police face aux attaques et émeutes de milices civiles ethniques à Lod au lendemain du jour où Nétanyahou a suggéré d’envoyer l’armée



L’agence de sécurité intérieure d’Israël, le Shin Bet, a annoncé vendredi qu’elle contribuerait aux efforts pour mettre un terme à la violence entre juifs et arabes dans les villes où les deux communautés vivent côte à côte, et qui ont connu des flambées de violences meurtrières au cours de la semaine dernière. Une violence que l’agence a qualifiée de « terrorisme à tous égards ».



Les tensions entre les communautés juive et arabe d’Israël se sont transformées en éruptions de violences, transformant certaines villes apparemment intégrées en véritables zones de guerre, la police ne semblant pas préparée pour gérer les plus graves troubles jamais vus depuis des années.



À Lod, une ville mixte du centre qui jouxte l’aéroport Ben Gurion, et qui est devenue l’épicentre de la violence ethnique qui ravage le pays, la police a pris la décision exceptionnelle vendredi d’interdire l’entrée dans la ville à partir de 16 heures aux non-résidents, tout en maintenant le couvre-feu pour la troisième nuit consécutive.

