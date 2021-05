Réunion d’urgence des ministres des Affaires étrangères de l’UE sur le conflit israélo-palestinien après une raclée historique infligée au mouvement terroriste Hamas

16-05-21, 11:50

(7sur7.be Source: Belga ) Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne tiendront mardi une visioconférence d’urgence sur l’escalade des combats entre Israël et les Palestiniens, a annoncé dimanche le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

La Belgique avec plus de 10 % de musulmans avait poussé en ce sens.

Les 27 pays de l’UE ont souvent du mal à trouver une position commune sur le conflit israélo-palestinien, certains membres dont l’Allemagne, l’Autriche et la Slovénie soutenant fermement le droit d’Israël à se défendre quand d’autres l’exhortent à faire preuve de plus de retenue.

.

Coolamnews.com – Dans un rare élan de solidarité, le chancelier autrichien Sebastian Kurtz a ordonné vendredi de hisser le drapeau national israélien sur le toit de son bureau. Identification avec Israël », a tweeté Kurtz. « Les attaques terroristes contre Israël doivent être condamnées de toutes leurs forces. Ensemble, nous soutenons Israël. Dans la foulée, la république Tchèque ainsi que la Slovénie ont également hissé le drapeau à l’étoile de David sur leurs bâtiments officiels.

« L’ambassadeur de Pologne en Israël, Mark Magyrowowski, s’est joint à ce soutien. Il a écrit sur sa page Twitter en hébreu: « Je condamne fermement les attaques du Hamas contre des civils en Israël. Le recours au terrorisme est une impasse. Je partage la douleur de toutes les victimes ».

Plus tôt cette semaine, le président tchèque Milos Zeman a déclaré que son cœur était avec l’État d’Israël. Il a tweeté le drapeau de son pays avec le drapeau d’Israël égale un cœur. Le Premier ministre tchèque Andrei Babish a également déclaré qu’il était du côté d’Israël.