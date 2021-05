Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas débarque en Israël: l’Allemagne est inconditionnellement derrière Israël

21 Mai à 10h44 | Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a atterri à l’aéroport Ben Gourion jeudi matin pour manifester la solidarité de l’Allemagne avec Israël pendant le cycle actuel de lutte contre les actions terroristes de la bande de Gaza.



Avant son départ pour Israël, Maas a déclaré que ” l’Allemagne est inconditionnellement derrière son amitié avec Israël qui est obligée de se défendre contre le terrorisme de missiles du Hamas. Et même dans les moments les plus difficiles, notre aide humanitaire aux Palestiniens peut toujours être invoquée. . ”



Les ministres des Affaires étrangères de la République tchèque et de la Slovaquie devraient également atterrir en Israël plus tard jeudi.



Itamar Eichner |

