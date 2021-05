Le “SKUNK” l’arme pestilentielle d’Israël en Judée et Samarie

20 Mai 2021 à 7h05

ODORTEC estUne société israélienne privée spécialisée dans la recherche et le développement de répulsifs avancés non toxiques et non létaux à base de parfum pour les forces de l’ordre.

Odortec, en collaboration avec le Département du développement technologique de la police israélienne, a développé «la Skunk». La Skunk est classée comme une arme non létale à base de parfum. Il a été conçu pour être pulvérisé à distance afin de disperser les foules. La brume Skunk, qui est tirée par un canon à eau, est généralement jaune et laisse une puanteur d’eaux usées dans la bouche, les cheveux et les vêtements des personnes pulvérisées – une puanteur très difficile à éliminer. La fiche de données de sécurité de la Skunk indique que le liquide peut provoquer une irritation cutanée, des douleurs oculaires ou des rougeurs et des douleurs abdominales. Selon la fiche technique, l’inhalation du liquide peut entraîner des difficultés respiratoires.

La Skunk a été utilisée pour la première fois en Cisjordanie occupée par la police des frontières israélienne en 2008. L’armée israélienne a commencé à utiliser cet appareil en 2009 lors de manifestations en Cisjordanie, en particulier dans les villages de Bil’in, Ni’lin, Kafr Qaddum et Nabi Saleh.

Depuis lors, la «Skunk» a été utilisée régulièrement en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et contre des manifestants palestiniens à l’intérieur de la Ligne verte.