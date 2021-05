Israël et le Hamas annoncent un cessez-le-feu

21 Mai 2021 | Le cabinet de sécurité présidé par Benyamin Nétanyahou a approuvé jeudi soir l’arrêt des frappes contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza.



Le cabinet de sécurité israélien a approuvé à l’unanimité jeudi soir «l’initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans condition» dans la bande de Gaza, sous la pression des États-Unis. Le mouvement terroriste Hamas et le Djihad islamique ont confirmé peu après la fin imminente des hostilités. Celle-ci devait intervenir dans la nuit de jeudi à vendredi, après dix jours d’affrontements à distance entre Israël et le Hamas. Au moins 232 personnes dont 65 enfants ont été tués dans la bande de Gaza et 12 en Israël, dans l’un des échanges les plus meurtriers depuis des années. Israël a effectué des centaines de frappes aériennes et plusieurs frappes terrestres à Gaza, tandis que les terroristes arabes ont tiré plus de 4 000 roquettes sur le centre et principalement le sud d’Israël depuis lundi 10 mai.

