La maire noire de Chicago a refusé que des journalistes blancs participent à sa dernière interview

21 Mai 2021 à 07h50 | La maire démocrate de Chicago Lori Lightfoot a déclenché une polémique en sélectionnant uniquement des journalistes issus de minorités pour l’interviewer en tête-à-tête à l’occasion du deuxième anniversaire de sa prise de fonction, certains dénonçant un coup médiatique et d’autres une initiative raciste.



Dans une lettre envoyée aux journalistes de la presse locale et relayée par plusieurs médias américains, l’ancienne avocate de 58 ans a expliqué vouloir ainsi «rompre avec le statu quo».



«Depuis le premier jour de ma campagne, en 2018, j’ai été frappée par la proportion ultra-dominante de personnes blanches et d’hommes au sein des médias de Chicago, des responsables éditoriaux, des journalistes politiques et de ceux qui couvrent la mairie en particulier», a écrit l’édile.



«C’est une honte qu’en 2021, les journalistes accrédités à la mairie soient très majoritairement blancs dans une ville où plus de la moitié des habitants sont noirs, hispaniques, d’origine asiatique ou amérindienne», a-t-elle tweeté. Les minorités non blanches représentent 66% de la population de Chicago.



Une pluie de critiques



L’association nationale des journalistes noirs (NABJ) a salué «la sensibilité» de Mme Lightfoot «au manque de diversité parmi celles et ceux qui couvrent les collectivités locales», mais indiqué qu’elle ne pouvait «pas soutenir cette tactique», «du fait de notre engagement en faveur de la diversité en général, de l’égalité et de l’inclusion».



Selon des chiffres publiés par la revue de l’école de journalisme de Columbia, moins de 17% des journalistes étaient issus de minorités aux Etats-Unis en 2018, alors que 40% de la population américaine ne se définit pas comme blanche.



Le journaliste d’origine hispanique Gregory Pratt couvre la mairie pour le Chicago Tribune et faisait partie des reporters retenus par Lori Lightfoot. Il a annoncé, sur Twitter qu’il avait conditionné la tenue de cet entretien à la levée des critères imposés par la maire.

