Bruxelles – Les eurodéputés serrent le frein sur l’accord d’investissement UE-Chine

21 Mai 2021 à 18h05 | A une majorité écrasante, le Parlement a réclamé jeudi la levée des sanctions chinoises contre des élus, entités et universitaires européens engagés pour la défense des Ouïghours avant toute reprise du processus de ratification. Au grand dam de Pékin.



«Hostilité», «arrogance», «battage sur la question des droits humains». Le Global Times, quotidien nationaliste du Parti communiste chinois, a critiqué vertement la décision du Parlement européen de geler le processus de ratification de l’accord sur la protection des investissements, signé par surprise fin décembre par la Commission européenne avec la Chine, après sept ans de négociations. Et s’est insurgé contre la séparation des pouvoirs au sein des institutions européennes : «Le Parlement européen a semé le trouble. Il s’agit là d’un défaut de l’UE.»



La défense des libertés dans la balance



Par une résolution votée jeudi à une écrasante majorité (599 voix pour, 30 contre et 58 abstentions), les parlementaires européens ont en effet subordonné l’examen de l’accord à l’annulation des sanctions édictées en mars par la Chine contre onze élus, universitaires et entités européennes qui dénoncent les crimes contre l’humanité commis contre les Ouïghours. Cette liste noire avait été publiée quelques heures après que l’Union avait annoncé la mise en place de sanctions contre quatre hauts fonctionnaires chinois accusés de graves violations des droits humains au Xinjiang.

