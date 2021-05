La Chine a-t-elle subtilisé la technologie de la 5G au Canada ?

21 Mai 2021 à 07h00 | AFFAIRES SECRÈTES. En pillant les données du géant canadien des télécoms Nortel, qui fera faillite en 2009, les services chinois ont ouvert la voie à Huawei.



C’est l’une des plus fascinantes histoires d’espionnage du XXIe siècle. Au début des années 2000, le groupe canadien de télécom Nortel figurait parmi les géants du secteur. Il employait plus de 90 000 personnes et sa capitalisation représentait à elle seule un tiers de la bourse canadienne. Selon le magazine spécialisé « Wired », Nortel contrôlait alors le marché de la transmission des données par fibre optique ; et son labo de recherches, l’un des tout premiers au monde, avait inventé l’écran tactile dix ans avant l’iPhone et déposé des milliers de brevets en communication sans fil.



Pourtant, en 2009, Nortel, fleuron de l’économie canadienne, s’effondre et dépose son bilan. A l’époque, on attribue la faillite uniquement à la crise financière qui ravage l’économie planétaire. Mais les spécialistes en cyberespionnage avancent un facteur complémentaire.

