Rejugé, le mécène Kavala maintenu en détention

21 Mai 2021 à 17h34 | Un tribunal turc a maintenu vendredi en détention l’homme d’affaires et philanthrope Osman Kavala, une figure de la société civile, à l’ouverture d’un nouveau procès pour des accusations d’implication dans des manifestations antigouvernementales en 2013.



Le tribunal a décidé de maintenir en détention préventive M. Kavala, incarcéré depuis plus de trois ans sans avoir été condamné, ont rapporté les médias turcs. La prochaine audience dans ce procès aura lieu le 6 août. M. Kavala avait été acquitté lors d’un premier procès en 2020, mais une cour d’appel a annulé cette décision en janvier.



Rejugé pour “tentative de renversement du gouvernement” pour son soutien à des manifestations qui ont fait trembler le pouvoir de M.Erdogan en 2013, le philanthrope risque la prison à vie.



M. Kavala est incarcéré à la prison de Silivri, en lisière d’Istanbul, et a assisté par visioconférence à la première audience du nouveau procès. Affirmant que les accusations à son encontre ne se basent “sur aucune preuve”, M. Kavala a comparé son procès aux pratiques judiciaires en place sous l’Allemagne nazie. “Priver une personne de sa liberté par le biais d’un abus de pouvoir (…) et induire la justice en erreur en contournant la loi pour le maintien de cette privation font penser à ces pratiques”, a-t-il déclaré.



Signe de l’inquiétude que suscite cette affaire à l’étranger, plusieurs diplomates européens, dont les consuls généraux de France et d’Allemagne, ont assisté à l’audience vendredi.



Dans un communiqué conjoint publié jeudi, Paris et Berlin avaient appelé la Turquie à “respecter instamment ses engagements internationaux et à libérer Osman Kavala sans délai”, conformément à une décision de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

