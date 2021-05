Les tunnels du « Métro » de Gaza – cible principale des frappes israéliennes

21 Mai 2021 à 19h09 | Après 2014, le but des terroristes était aussi de circuler à travers toute la bande de Gaza; Le coût : 500 000 dollars pour la construction de chaque kilomètre de galerie



Tout au long de son opération militaire à Gaza, l’armée israélienne a multiplié les frappes contre le « Métro », un réseau complexe de galeries souterraines permettant aux terroristes du mouvement Hamas de circuler à l’ombre du regard des drones et de frapper Israël sans prévenir.



Pour contourner les blocus israélo-égyptien contre la bande de Gaza, imposé après la féroce prise du pouvoir des mains des Palestiniens modérés de l’enclave par le mouvement terroriste islamiste du Hamas en 2006, les terroristes ont creusé des centaines de tunnels sous la frontière de 14 kilomètres entre ce territoire et le Sinaï égyptien.



Le but : faire circuler des agents terroristes, des gens, des biens, mais surtout des armes et des munitions entre Gaza et le reste du monde.

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com