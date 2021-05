Suède : Les enfants « endormis », ce syndrome mystérieux qui touche de plus en plus de réfugiés

21 Mai à 19h29 | Ces enfants, tous issus de famille demandant l’asile au pays, se retrouvent dans des états d’apathie généralisés pendant plusieurs semaines, mois, voire années



C’est une maladie que l’on explique encore peu et qui toucherait des centaines d’enfants en Suède depuis plus de 20 ans. Comme le rapporte le Courrier international, on les appelle, les enfants endormis. Des enfants qui ne souffrent d’aucune maladie apparente, mais restent dans un état d’apathie généralisé. Allongés, les yeux fermés, ils ne bougent plus et ne font que respirer. Un état de sommeil sans fin. Comme chez les patients comateux, ils sont perfusés par sonde nasogastrique.



Le phénomène des enfants endormis serait apparu dans le pays scandinave dans les années 1990 et aurait particulièrement augmenté dans les années 2000. Rien qu’entre 2003 et 2005, 424 cas ont été recensés, rapporte le journal qui assure que depuis, plusieurs centaines d’autres cas sont apparus. Cette maladie touche les petits garçons comme les petites filles, mais a cependant été observée chez un certain type de population : les réfugiés.



Un psychologue interrogé par le média le confirme : plusieurs enfants sont peu à peu revenus à la vie lorsqu’une autorisation de séjour a été délivrée à leur famille. En 2015, 163.000 réfugiés avaient demandé l’asile au royaume nordique quelque peu dépassé par les événements. Cinq ans plus tard, la Suède a adopté des mesures plus strictes concernant sa politique migratoire.

Lire l’article complet sur https://www.20minutes.fr