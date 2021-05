“Macron m’a évité pendant près de 4 ans”: le fils de Sophie Pétronin raconte les coulisses de la libération de sa mère

21 Mai 2021 à 21h41 | Le fils de l’ancienne otage, retenue quatre ans au Mali par des jihadistes, s’est confié sur BFMTV sur les coulisses de sa libération et regrette des “incohérences” de l’État français.



Le sentiment d’avoir été “pris pour un imbécile”. Plus de six mois après la libération de sa mère, Sophie Pétronin, otage au Mali pendant quatre ans, son fils Sébastien Chadaud-Pétronin en a dévoilé les coulisses sur BFMTV ce vendredi soir.



Le fils de l’humanitaire, enlevée en décembre 2016 à Gao et retenue captive par des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une alliance de groupes jihadistes affiliée à Al-Qaïda, a notamment regretté l’attitude de l’État français dans la gestion de cette prise d’otage. “Il y avait pas mal d’incohérences dans les premières démarches” de l’État français, a-t-il avancé, expliquant s’être “fortement impliqué” pour faire libérer sa mère.



“Je me dis que si mon sentiment se vérifiait, j’avais plutôt intérêt à essayer de faire quelque chose (…) Je ne regrette pas d’avoir mis toute cette énergie”, a-t-il affirmé.



“Je ne suis pas tellement pour les mascarades. Monsieur Macron m’a évité pendant près de quatre ans, on ne va pas faire bon copains à Villacoublay, ça ne m’intéresse pas et ça ne m’apporte rien. Il avait besoin de faire quelque chose de très protocolaire, il l’a fait, c’est très bien, moi je ne me sentais pas à ma place à Villacoublay parce que j’avais plutôt le sentiment d’avoir été écarté, ignoré et pris pour un imbécile. Je ne sais pas faire la grimace donc j’ai préféré m’écarter”, a-t-il expliqué.

