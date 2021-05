Sur le train de nuit Paris-Nice, la com de Castex déraille

L’ironie de la situation pourrait faire rire, mais on a un peu envie d’en pleurer. Jeudi soir, Jean Castex a embarqué dans le premier train de nuit qui reliait Paris à Nice depuis l’arrêt de la ligne en 2017. «Exceptionnellement, ce n’est pas le chef de gare qui vous parle mais le Premier ministre !» scande-t-il au micro à l’adresse des voyageurs. Le déplacement n’était pas inintéressé. Le gouvernement a publié vendredi avec près d’un an de retard un très attendu rapport sur l’avenir des Trains d’équilibre du territoire, avec un gros volet sur les lignes de nuit. Après des années de dépouillement méticuleux, le gouvernement a annoncé l’été dernier vouloir en relancer plusieurs, comme une réponse à la vague verte des municipales de juin 2020.



Ce jeudi soir, le Premier ministre était donc tout guilleret devant les caméras dans les étroits couloirs de son train Intercités en partance vers le sud. A l’arrivée au petit matin, le voilà congratulé par Christian Estrosi, le maire de Nice, qui se fend d’un tweet instantanément. Le plan com’ était parfait. A un mois des élections régionales et départementales pour lesquelles l’enjeu «trains» pourrait bien jouer un rôle. Sauf que… une fois la petite visite terminée, le Premier ministre a repris ses habitudes, et décider de poursuivre ses déplacements par les airs, propulsé par du bon vieux kérosène. La lenteur du rail a ses limites, apparemment.

