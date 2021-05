Nétanyahou : Israël a atteint ses objectifs à Gaza, a « changé la règle du jeu »

21 Mai 2021 à 14h34 | Les objectifs de l’opération de Gaza ont été “extraordinairement” atteints, a souligné le Premier ministre



Le Premier ministre Benjamin Nétanyahou a remercié vendredi le peuple israélien pour sa « résilience » pendant les combats, dans une déclaration spéciale depuis le quartier général militaire de la Kirya à Tel Aviv. Il a déclaré que les objectifs de l’opération de Gaza ont été « extraordinairement » atteints.



Il a également remercié tous les responsables impliqués dans les efforts militaires, civils et de relations publiques pendant les combats. Tous ont travaillé de concert pour assurer la sécurité d’Israël, a-t-il souligné.



Il a ajouté que la « seule considération » qu’il a eue dans l’opération était de « préserver la sécurité d’Israël » et de « défendre la vie de ses citoyens et de ses soldats », et que tout ce qui concerne le résultat et l’impact des frappes israéliennes n’est pas encore connu du public, ni même du Hamas. « Nous avons fait des choses audacieuses et innovantes, sans nous laisser entraîner dans des mésaventures inutiles ».

