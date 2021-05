Jean Castex épinglé pour un retour en avion après son trajet Paris-Nice en train de nuit

22 Mai 2021 à 12h38 | Le Premier ministre s’est mis en scène à bord du premier train de nuit Paris-Nice en service depuis trois ans. Mais le voyage retour était beaucoup moins éco-responsable.



À bord du train Paris-Nice, le premier trajet nocturne entre la capitale et la Côte d’Azur depuis trois ans, Jean Castex a souhaité jeudi 20 mai un bon voyage aux passagers, endossant le rôle de chef de bord. Pas une opération de communication, a assuré le Premier ministre, mais un voyage “symbolique” pour fêter le retour en grâce des trains de nuit. Le tout dans le but de favoriser les déplacements peu gourmands en carbone et notamment réduire le poids de l’avion.



