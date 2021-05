Joseph Borgen, 29 ans, agressé à New York parce que juif

22 Mai 2021 à 10h05 | Des hommes ont roué de coups et aspergé de spray au poivre un homme juif de 29 ans jeudi à New York.



La police new-yorkaise recherchait vendredi les auteurs de l’agression d’un homme juif survenue en marge de heurts entre pro-israéliens et pro-palestiniens la veille à Times Square, sur fond d’augmentation des actes antisémites alimentée par le conflit au Proche-Orient.



Selon une porte-parole de la police, l’agression a eu lieu jeudi vers 18H30 : «cinq ou six hommes» ont roué de coups et aspergé de spray au poivre un homme de 29 ans, tout en lui lançant des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le «New York Post».



La police, qui a lancé un appel à témoins sur Twitter, a précisé vendredi que la victime avait été hospitalisée dans un état «stable».

