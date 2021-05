Militantes kurdes tuées en 2013 à Paris : le poids du secret-défense pèse sur l’enquête

Publié le 20 mai 2021 à 11h00 | Les familles des trois victimes exécutées en plein centre de Paris doivent être reçues, ce jeudi, par le juge d’instruction antiterroriste chargé de l’enquête.

L’enquête sur l’assassinat de trois militantes kurdes, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2013 à Paris, va-t-elle de nouveau achopper sur le secret-défense ? C’est la question que devraient poser les familles des trois victimes qui doivent être reçues, jeudi 20 mai, à Paris, par le juge d’instruction antiterroriste chargé de l’enquête sur cette affaire qui continue d’empoisonner les relations franco-turques.

Ces assassinats sont exceptionnels à plusieurs titres. D’abord par leur violence, qui s’apparente à un « contrat » exécuté en plein centre de Paris, rue La Fayette : chaque femme a reçu plusieurs balles dans la tête et l’une d’entre elles, Fidan Dogan, chargée de la communication en Europe du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK, interdit en Turquie), une balle dans la bouche. Ensuite à cause de l’importance des victimes : Fidan Dogan, 30 ans, surnommée « la Diplomate » parce qu’elle connaissait tout l’establishment politique français et européen ; Leyla Saylemez, 25 ans, qui encadrait le mouvement de jeunesse du parti ; et, enfin, Sakine Cansiz, 54 ans, fondatrice du mouvement et amie personnelle de son chef incontesté, Abdullah Öcalan.

