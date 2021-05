Le dictateur turc s’en prend à nouveau vertement à Israël, parlant sans ambages d’un «État terroriste»

22 Mai 2021 à 15h04 | Le dictateur turc s’en est pris, une nouvelle fois, à Israël. Le traitant à nouveau d’«État terroriste», M.Erdogan a déclaré que l’autorité palestinienne et «tous les opprimés du monde» attendaient «le jour où une Turquie puissante se lèvera».

M.Erdogan a tancé une fois de plus, le 21 mai, les attaques d’Israël contre l’autorité palestinienne, malgré le cessez-le-feu signé entre Tsahal et le Hamas.

«Le monde entier devrait savoir ce qu’est Israël, cet État terroriste. Je m’adresse particulièrement à nos jeunes», a déclaré le Président turc lors de l’inauguration d’une autoroute en Turquie, relate le quotidien Sözcü.

«L’autorité palestinienne nous attend avec tous ces enfants qui pleurent», a-t-il ajouté, en évoquant les bombardements israéliens à Gaza, dont 65 ont été tués en 11 jours.

«Tous les opprimés du monde attendent le jour où une Turquie puissante se lèvera», a encore affirmé Erdogan, cité par la Radio et télévision de Turquie (TRT).

Erdogan est–il antisémite?

Ce n’est pas la première fois que le dirigeant turc mentionne les enfants palestiniens. «Ce sont des meurtriers, à tel point qu’ils tuent des enfants de six ans». Lors d’un discours, il a également affirmé qu’un «Premier ministre juif» lui avait dit qu’il aimait tuer des Palestiniens.

M.Erdogan, qui se présente comme le principal défenseur de la cause palestinienne, a également plus d’une fois qualifié Israël d’«État terroriste». Il a aussi appelé les Nations unies à donner «une leçon forte et dissuasive» à Israël après ses attaques contre des civils.

De son côté, l’administration américaine a fermêment critiqué les propos du Président turc sur Israël, les qualifiant d’«antisémites».

La Confédération juive de Turquie a néanmoins pris la défense de M.Erdogan suite à ces accusations, en jugeant qu’il était «injuste et répréhensible de laisser entendre que le Président Erdogan est antisémite».

