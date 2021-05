Au Xinjiang, une purge féroce et systématique de l’élite ouïgoure a commencé dès 2016

22 Mai 2021 | Des centaines de personnalités – intellectuels, figures religieuses et entrepreneurs – ont été arrêtées et condamnées à de très lourdes peines de prison en 2016 et 2017.



Quand elle a appris, à l’hiver 2020, que son frère avait été condamné à quinze ans de prison au Xinjiang, Rayhan Asat, une Ouïgoure qui exerce comme avocate à Washington après des études de droit à Harvard, a vu ses pires craintes se confirmer. Jeune patron d’une plate-forme multimédia à Urumqi appelée Bagdax, qui diffusait de la musique et des actualités traduites du mandarin, Ekpar Asat, 35 ans, avait disparu peu de temps après être rentré, en mars 2016, d’une invitation de trois semaines aux Etats-Unis dans le cadre de l’International Visitor Leadership Program, un programme du département d’Etat qui invite des personnalités prometteuses du monde des affaires ou de la politique.



Mme Asat a commencé à parler publiquement de son frère quand il est devenu évident qu’une entreprise de persécution systématique était à l’œuvre au Xinjiang. Puis, à sa demande, des sénateurs américains ont interrogé l’ambassade de Chine aux Etats-Unis, fin 2019 : celle-ci leur a alors révélé, dans un courrier, la sentence et un prétendu motif, « incitation à la haine raciale », devenu un an plus tard, à la suite d’une nouvelle demande d’une représentante du Congrès américain incrédule, « incitation au séparatisme ».

