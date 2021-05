Turquie: un chef mafieux star des réseaux sociaux après des révélations sur le gouvernement

22 Mai 2021 | En Turquie, la « star » du moment sur les réseaux sociaux n’est pas un chanteur à la mode, mais un chef mafieux notoire du nom de Sedat Peker. En fuite à l’étranger, ce dernier a commencé début mai à publier une série de vidéos-fleuves sur son compte YouTube, chacune visionnée en moyenne par quatre millions de personnes.



Sedat Peker est un homme de 50 ans, qui se présente souvent vêtu d’une chemise blanche et d’un gilet de costume noir, les cheveux grisonnants rabattus sur le front. Au cours de sa déjà longue « carrière » judiciaire qui remonte à la fin des années 1990, Sedat Peker a fait l’objet de nombreuses enquêtes et procès pour des charges aussi variées que « kidnapping », « menaces », « blessures », « incitation au crime », « création d’une organisation criminelle », « usage d’une fausse identité » etc.



Il a fait plusieurs séjours en prison et aujourd’hui, il est visé par un mandat d’arrêt. Mais Sedat Peker n’est plus en Turquie depuis au moins un an et demi. Après un passage par les Balkans, il affirme dans une récente vidéo se trouver à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

