L’accord de surveillance des activités nucléaires de l’Iran a expiré

23 Mai 2021 | Le président du Parlement iranien, le conservateur Mohammad Bagher Ghalibaf, a annoncé que conformément à une loi votée par les députés, l’Iran limitera sa coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique.



La fin de cette coopération signifie que l’agence internationale n’aura plus accès aux images des caméras installées dans les sites nucléaires iraniens.



Cette annonce du président du Parlement intervient en pleine discussion entre l’Iran et les grandes puissances pour faire revivre l’accord nucléaire. Ces négociations actuellement en cours à Vienne ont pour objectif la fin des sanctions américaines imposées contre l’Iran depuis 2018. Et en contrepartie, l’Iran acceptera de limiter de nouveau son programme nucléaire, notamment l’enrichissement d’uranium à 60%.

Lire l’article complet sur https://www.rfi.fr