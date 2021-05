Cynisme et opportunisme français: Paris met en garde contre un “risque d’apartheid” en Israël

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a mis en garde ce dimanche contre un “risque d’apartheid” en Israël si une solution à deux Etats n’émerge pas entre Etat hébreu et Palestiniens.



“Dans des villes israéliennes, les communautés se sont affrontées”, a-t-il souligné au Grand Jury RTL/Le Figaro/LCI en revenant sur la flambée de violences de ces derniers jours entre Israéliens et Palestiniens.



“C’est la première fois et ça montre bien que si d’aventure on avait une autre solution que la solution à deux Etats, on aurait alors les ingrédients d’un apartheid qui durerait longtemps”, a-t-il averti.

