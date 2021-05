Le Drian confirme (enfin) l’enlèvement d’un journaliste français au Mali le 8 avril

23 Mai 2021 à 13h26 | Le journaliste Olivier Dubois est otage au Mali, a annoncé ce 23 mai Jean-Yves Le Drian. Le gouvernement n’avait jusque-là confirmé que sa disparition.



Jean-Yves Le Drian a confirmé dimanche que le journaliste français Olivier Dubois était probablement l’otage d’un groupe djihadiste au Sahel.





Le journaliste est apparu au début du mois dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle il disait avoir été enlevé en avril dans le nord du Mali par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), branche locale d’Al-Qaïda*, et avait appelé à l’aide les autorités françaises.



«Je m’appelle Olivier Dubois, je suis Français, je suis journaliste, j’ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans», déclare-t-il, assis en tailleur sous une tente. «Je m’adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu’elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer.»