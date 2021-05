Turquie : Des appels à enquêter sur des assassinats de journalistes dans les années 90 – la France complice

23 Mai à 15h44 | COLD CASE Ces dernières semaines, Sedat Peker, figure de la pègre exilée à l’étranger, publie des vidéos sur Youtube dans lesquelles il accuse des membres du gouvernement de divers crimes. Dont, dans la dernière, les assassinats de journalistes dans les années 90



Des organisations de défense des droits de la presse ont appelé dimanche les autorités turques à enquêter sur des accusations portées par un parrain de la mafia concernant l’assassinat de plusieurs journalistes dans les années 1990.



Depuis trois semaines, la Turquie vit au rythme de vidéos publiées sur YouTube par Sedat Peker, figure de la pègre exilée à l’étranger, dans lesquelles il accuse des membres du gouvernement et du parti au pouvoir AKP de divers crimes et de corruption.



Des assassinats « mis sous le tapis »



Dans la dernière de ces vidéos, Sedat Peker accuse un ancien ministre de l’Intérieur, Mehmet Agar, d’avoir été le chef de ce qu’il appelle «l’Etat profond» en Turquie et assure qu’il est impliqué dans le meurtre du journaliste d’investigation Ugur Mumcu en 1993.



Le représentant de Reporters sans frontières (RSF) en Turquie, Erol Onderoglu, a appelé les autorités à enquêter sur des assassinats de journalistes qui avaient été à l’époque «mis sous le tapis». Les interrogations sur «la légitimité ou l’autorité de Peker pour porter ces accusations ne justifient pas le silence.#Impunité», a tweeté le représentant de RSF.

