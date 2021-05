Biélorussie : colère des États européens après l’interception d’un avion de ligne transportant un opposant politique

23 Mai 2021 à 18h26 | Plusieurs pays européens dont la France se sont indignés à la suite de l’atterrissage forcé d’un avion de la compagnie Ryanair à Minsk, où le militant Roman Protassevitch a été arrêté.



«Inacceptable». La France a dénoncé dimanche le «détournement» par les autorités de la Biélorussie d’un avion transportant un opposant biélorusse et réclamé une «réponse ferme et unie» des 27 États membres de l’UE. «Le détournement par les autorités biélorusses d’un vol de Ryanair est inacceptable. Une réponse ferme et unie des Européens est indispensable», a déclaré le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian sur Twitter. L’ambassadeur biélorusse a été convoqué au ministère des Affaires étrangères à Paris.



L’avion «a redécollé à l’instant de Minsk» à destination de la Lituanie, a annoncé sur Twitter la commissaire européenne en charge des Transports, Adina Valean, vers 17Hh5. Elle n’a pas évoqué le sort du militant d’opposition Roman Protassevitch, arrêté après l’atterrissage forcé de l’appareil à Minsk.

