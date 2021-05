Gaza – Israël change les règles du jeu

23 Mai 2021 à 19h02 | En cas de nouveaux tirs de roquettes ou d’envois de ballons incendiaires vers le territoire israélien, les militaires estiment qu’il faudra passer à la vitesse supérieure en détruisant des bâtiments entiers à Gaza.



Un Palestinien passant devant le bâtiment Al-Shuruq détruit dans la ville de Gaza, le 20 mai 2021, après avoir été bombardé par une frappe aérienne israélienne. MAHMUD HAMS/AFP



Israël affiche une volonté de changer du tout au tout les «règles du jeu» dans la bande de Gaza et menace de lancer contre le Hamas des représailles beaucoup plus dures que celles qui avaient cours avant les onze jours de combats et le cessez-le-feu intervenu vendredi. Cet avertissement a été lancé par Benyamin Nétanyahou, le premier ministre, mais aussi par des hauts responsables de l’état-major, qui ne veulent pas se voir contester la victoire militaire, qu’ils estiment avoir remportée dans la bande de Gaza face aux islamistes. En résumé, il n’est pas question de revenir à la case départ.

