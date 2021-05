La Tunisie, un pays à l’agonie?

24 Mai 2021 | L’entreprenant et débrouillard ministre des Finances, M. Kooli, infatigablement actif dès qu’il s’agit d’éviter au pays une imminente faillite, n’est pas rentré les mains vides à l’issue d’une lamentable virée à Washington auprès des dirigeants d’un FMI devenu méconnaissable. Ses dirigeants s’étaient en effet montrés vétilleux et soupçonneux quant au caractère velléitaire d’un programme de réforme de l’économie tunisienne pourtant longuement médité.



Faute de milliards, on se contentera d’une modeste offrande de 500 millions de dollars accordée par le Millennium Challenge Corporation. C’est toujours bon à prendre, surtout pour remonter le moral. Mais qui sont ces généreux donateurs cachés sous l’acronyme de MCC ? Il s’agit d’un organisme gouvernemental américain d’aide étrangère créé en janvier 2004 par le Congrès américain avec un solide soutien bipartisan. Le MCC s’est engagé dès le départ dans une politique d’assistance aussi active que contraignante. Qualifiée « d’intelligente », elle consiste à accorder des aides financières à durée limitée pour promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et renforcer les institutions des pays récipiendaires.



Ces investissements ne devraient pas seulement servir à assurer la stabilité et la prospérité dans les pays partenaires. Mais ils constituent, à terme, un bon placement pour le contribuable américain. Aider les autres n’est-ce pas la meilleure façon de s’aider soi-même ?

Lire l’article complet sur https://www.leconomistemaghrebin.com