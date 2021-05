Mali : les militaires arrêtent le président et le Premier ministre du gouvernement de transition

25 Mai 2021 à 06h22 | Neuf mois après le putsch d’août 2020, les militaires ont à nouveau arrêté les principaux dirigeants du pays. Un coup de force condamné par la communauté internationale.



La crise politique n’en finit plus au Mali. Les militaires, mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition, ont arrêté le président et le Premier ministre, lundi 24 mai. Une grande partie de la communauté internationale a condamné “fermêment la tentative de coup de force” et “exige la libération immédiate et inconditionnelle” du président Bah Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane, conduits sous la contrainte au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, haut lieu de l’appareil militaire malien.

