Affaire des «bonbonnes de gaz» : l’attentat raté près de Notre-Dame revient devant la justice

25 Mai 2021 à 07h00 | En première instance, des peines très lourdes avaient été prononcées dans ce dossier terroriste qui a pour particularité de concerner essentiellement des femmes.



Des huit accusés de l’acte 1, il n’en reste plus que deux. Ce mardi 25 mai s’ouvre devant la cour d’assises spéciale de Paris le procès en appel d’Inès Madani et de Mohamed Lamine Aberouz dans l’affaire dite «des bonbonnes de gaz de Notre-Dame». Un dossier terroriste qui s’articule en réalité autour de deux volets : une tentative d’attentat à la voiture piégée et une attaque au couteau de policiers dans l’Essonne.



Le 4 septembre 2016, des policiers avaient repéré une voiture suspecte dans le 5e arrondissement de Paris, non loin du parvis de Notre-Dame. À l’intérieur, ils avaient découvert six bonbonnes de gaz… Quatre jours plus tard, les forces de l’ordre avaient essuyé une attaque au couteau lors d’une intervention à Boussy-Saint-Antoine (Essonne).



Le trait d’union entre ces deux affaires s’appelle Inès Madani. L’ADN de la jeune femme, âgée de seulement 19 ans à l’époque, est retrouvé dans le véhicule piégé, qui appartient d’ailleurs à son père. Le 8 septembre, à Boussy-Saint-Antoine, celle qui s’est radicalisée fin 2014 est blessée et interpellée après avoir menacé un policier avec un couteau. Deux autres femmes sont arrêtées à ses côtés.

Lire l’article complet sur https://www.lefigaro.fr