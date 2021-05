2000 euros par story dénigrant le vaccin Pfizer: l’étrange partenariat proposé à de gros influenceurs

25 Mai 2021 | Sami Ouladitto (400.000 abonnés sur YouTube), Et ça se dit Médecin (84.000 abonnés sur Instagram) et Léo Grasset (1,17 million d’abonnés sur YouTube) racontent la même histoire sur Twitter. Les trois influenceurs ont été contactés pour dénigrer le vaccin Pfizer sur leurs réseaux sociaux.



On leur demandait d’affirmer que la mortalité avec le vaccin Pfizer est trois fois supérieure qu’avec le vaccin AstraZeneca.



Léo Grasset explique que cette proposition de partenariat lui a été adressée par “un client qui veut rester incognito” et qu’il y avait un “budget colossal” à la clé.



Léo Grasset a mené sa petite enquête et a découvert que l’adresse de l’agence londonienne se cachant derrière cette proposition malhonnête est “bidon”. “Tous les employés ont des profils LinkedIn chelous… qui disparaissent depuis ce matin. Tout le monde a bossé en Russie avant.”

