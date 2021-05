Blinken au Proche-Orient pour consolider la trêve Israël/Hamas

25 Mai 2021 à 05h55 | Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a amorcé mardi en Israël une tournée au Proche-Orient dans l’espoir de consolider la trêve entre l’Etat hébreu et le Hamas palestinien après des affrontements sanglants ayant semé des ravages en Israël et surtout dans la bande de Gaza.



Le chef de la diplomatie américaine, dont l’avion a atterri en matinée à l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, doit s’entretenir en journée avec le Premier ministre israélien, Benjamin Nétanyahou, et le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, avant de poursuivre sa tournée en Egypte et en Jordanie, deux acteurs clés de la stabilité régionale.



L’objectif est “de soutenir leurs efforts pour consolider le cessez-le-feu”, a tweeté lundi M. Blinken, tandis que le président américain Joe Biden a indiqué que le secrétaire d’Etat devait “évoquer le soutien inébranlable (des Etats-Unis) à la sécurité d’Israël” et poursuivre “les efforts du gouvernement pour rebâtir les liens avec les Palestiniens”.



Dans la foulée du cessez-le-feu, les deux dirigeants avaient réaffirmé leur soutien à la “solution à deux Etats”, israélien et palestinien, appuyée par la communauté internationale mais boudée par l’administration Trump et renvoyée aux calendes grecques par le nouveau gouvernement américain avant la crise des dernières semaines.

