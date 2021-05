Langues régionales : Castex lance une mission pour s’extraire du bourbier

25 Mai 2021 à 17h24 | Le Premier ministre, interpellé également par plusieurs députés, a annoncé la mise en œuvre d’une mission chargée de répondre à la censure partielle de la proposition de loi par le Conseil constitutionnel.



La macronie compte dans ses rangs de fervents défenseurs des langues régionales et ces derniers n’hésitent pas à se faire entendre sur le sujet. Le Breton Jean-Yves Le Drian et le Béarnais François Bayrou, notamment, sont à la pointe de la fronde menée après le retoquage par le Conseil constitutionnel vendredi de l’enseignement dit immersif des langues régionales (la pratique d’une langue régionale sur tout le temps scolaire à l’école) et de l’utilisation de signes diacritiques. La mise en place de l’enseignement immersif avait fortement divisé la majorité lors de l’examen du texte, alors que le chef des députés En Marche et Jean-Michel Blanquer avaient appelé à voter contre ce texte.



« Je ne laisserai pas faire », grondait le maire de Pau lundi dans un entretien accordé à L’Express. « Rayer d’un trait de plume les décennies d’efforts réalisés pour transmettre ces langues qui appartiennent au patrimoine linguistique français est inconséquent, sans précédent et dangereux », tonnait-il encore, accusant les Sages de « contresens » dans la compréhension de l’article 2 de la proposition de loi, qui dispose que « la langue de la République est le français ».

