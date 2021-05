Incitation à la haine contre les médias : Facebook et Twitter pointés du doigt

25 Mai 2021 à 20h18 | Plus d’une douzaine de médias israéliens appellent les réseaux à supprimer les contenus incitant à la haine à l’encontre des journalistes sur les plateformes de médias sociaux



« Les journalistes sont devenus une cible pour l’incitation, ce qui les a mis en danger de manière évidente et actuelle », écrivent une douzaine de médias israéliens dans une lettre envoyée aux géants des médias sociaux.



« D’innombrables messages sur Facebook et tweets sur Twitter appellent à blesser physiquement des journalistes israéliens, ou les qualifient de traîtres, ou d’ennemis de l’état, ce qui encourage ou justifie des actions violentes à leur encontre. »



« Facebook et Twitter ont la responsabilité publique de surveiller et de supprimer immédiatement toute publication diffusée sur leurs plateformes, qui encourage l’atteinte physique aux journalistes. Il leur incombe d’empêcher que des incitations et des contenus incendiaires soient diffusés sous les auspices de leurs plateformes. »

