Une élue américaine controversée compare le passeport vaccinal contre la Covid-19 à l’étoile jaune à l’étoile jaune

25 Mai 2021 à 23h00 | Une élue trumpiste du Congrès américain était mardi au cœur d’une nouvelle polémique après avoir comparé le passeport vaccinal contre la Covid-19 à l’étoile jaune, symbole de la stigmatisation des Juifs par les nazis, ce qui lui a valu une dure, et rare, réprimande de sa hiérarchie.



“Les employés vaccinés obtiennent un logo de vaccination comme les nazis forçaient les personnes juives à porter une étoile jaune”, a tweeté Marjorie Taylor Greene, en citant un article qui parlait d’un supermarché où des logos désigneront les employés vaccinés contre la Covid-19, pour qui le masque n’est plus obligatoire. “Les passeports vaccinaux et l’obligation de porter des masques créent des discriminations contre les personnes non-vaccinées”, a poursuivi l’élue de la Chambre des représentants.



Face à l’indignation exprimée par plusieurs personnalités mardi, dont une journaliste petite-fille de survivants de l’Holocauste, Marjorie Taylor Greene a insisté. “Je ne l’ai jamais comparé à l’Holocauste, juste à la discrimination contre les Juifs dans les premières années des nazis”, a-t-elle tweeté. “Arrêtez de déformer mes propos”, a-t-elle lancé à un autre, Jake Sherman de Punchbowl News, qui avait écrit: “Je ne veux pas donner de l’écho à ces actes imbéciles, mais en tant que Juif, je me sens obligé de souligner à quel point c’est répugnant. Les nazis ont assassiné six millions de Juifs.”

Lire l’article complet sur https://www.7sur7.be