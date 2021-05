Attentat rue Copernic: le Canada prêt à étudier une 2e demande d’extradition de la France

25 Mai 2021 à 21h07 | Le chef du gouvernement canadien a été interrogé pour savoir s’il comptait intervenir politiquement dans ce dossier afin de bloquer une éventuelle deuxième extradition vers la France de Hassan Diab, unique suspect dans l’attentat survenu le 3 octobre 1980 rue Copernic.



Le Canada étudiera «de façon rigoureuse» toute nouvelle demande de la France d’extrader le Libano-Canadien Hassan Diab, renvoyé devant une cour d’assises pour l’attentat de la rue Copernic en 1980, a déclaré ce mardi 25 mai le Premier ministre Justin Trudeau.



«Si on reçoit une demande d’extradition de la France, ça va être analysé de façon rigoureuse et en bonne et due forme», s’est contenté de répondre Justin Trudeau lors d’un point presse.