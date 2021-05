Origine du Covid-19: la théorie d’une fuite de laboratoire chinois est relancée

25 Mai 2021 à 23h56 | Longtemps balayée d’un revers de main par la plupart des experts, jugée hautement improbable si ce n’est farfelue, la théorie de l’accident de laboratoire pour expliquer l’origine du Covid-19 est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain.



La théorie de l’accident de laboratoire pour expliquer l’origine du Covid-19 est revenue en force ces dernières semaines dans le débat américain. « La liste des personnes soutenant la thèse d’une origine animale n’a pas bougé. Et celle des personnes suggérant que (le virus) a pu sortir d’un laboratoire a continué de s’allonger », a résumé lundi sur CNBC Scott Gottlieb, ancien patron respecté de l’Agence américaine des médicaments (FDA). « Il y a un an », soutenir la thèse d’une origine naturelle « faisait grand sens car c’était le scénario le plus probable », a-t-il expliqué. Mais ce qui est appelé « l’hôte intermédiaire », c’est-à-dire l’animal depuis lequel le virus a été transmis à l’homme, n’a toujours pas été découvert. « Et ce n’est pas faute d’avoir cherché. »



« La question, pour beaucoup de gens, est la suivante : quand les coïncidences deviennent-elles trop nombreuses ? », a-t-il demandé, pointant le nombre croissant de « preuves circonstancielles ».



Trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan malades dès novembre 2019 ?



Dimanche, le Wall Street Journal a déclaré avoir eu accès à des informations inédites du renseignement américain, rapportant que trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan, en Chine, avaient été atteints dès novembre 2019 de « symptômes compatibles à la fois avec ceux du Covid-19 et une infection saisonnière », ayant nécessité des soins hospitaliers.



La Chine a révélé fin décembre, soit le mois suivant, l’existence d’un foyer de cas de pneumonie à Wuhan à l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Pékin a démenti les informations du Wall Street Journal, les qualifiant de « totalement fausses ».

