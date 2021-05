Arrêté pour espionnage en Chine, l’écrivain Yang Jun sera jugé jeudi

25 Mai 2021 à 16h38 | Attisant les tensions, cette arrestation résume la crise diplomatique qui lie Canberra et Pékin depuis près de trois ans.



Après plus de deux ans en détention, Yang Jun, connu sous son nom de plume Yang Hengjun, sera jugé en Chine, qui lui reproche de « mettre en danger la sécurité de l’État ». Très lu dans le pays de Xi Jinping, l’auteur et universitaire, souvent critique du parti communiste, défend des valeurs démocratiques. La Ministre des affaires étrangères australienne, Marise Payne a dénoncé ouvertement un système “fermé et opaque” et a demandé au gouvernement chinois la présence de fonctionnaires australiens durant le procès. “Malgré les demandes répétées des responsables australiens, les autorités chinoises n’ont fourni aucune explication ou preuve des accusations portées contre le Dr Yang” regrette-elle.



Yang Jun a été arrêté en 2019 lors d’un passage en Chine où il était chercheur invité à l’université de Columbia. Pendant six mois, il a été détenu dans le secret. D’origine chinoise l’auteur était naturalisé australien depuis 19 ans. Il postait régulièrement depuis ce pays des textes sur twitter et sur les plateformes sociales chinoises (Weibo, Wechat)

