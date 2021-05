Le syndicat des acteurs britanniques dénonce les actions “horribles” d’Israël contre le Hamas, 3 membres juifs démissionnent

26 Mai 2021 à 09h50 | Tandis que 151 actes antisémites ont été recensés au Royaume-Uni depuis le cessez-le-feu entre Israël et Gaza



Le plus grand syndicat d’acteurs de Grande-Bretagne “Equity” a qualifié jeudi dernier dans une déclaration, le traitement infligé par Israël aux Palestiniens de “disproportionné” et d'”horrible”, incitant trois acteurs juifs à quitter l’organisation.



“Equity” a déclaré condamner les “actions du gouvernement israélien au cours des dernières semaines, à la fois pour le comportement de sa police à Jérusalem et pour ses frappes à Gaza”.

