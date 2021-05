Régionales 2021 : les listes des « démocrates musulmans » au cœur de la discorde

26 Mai 2021 à 7h00 | L’Union des démocrates musulmans de France (UDMF) présente huit listes aux élections régionales et départementales. En Bretagne, la candidature du mouvement décrite comme “communautaire” par ses opposants cristallise les tensions.



Un rassemblement de l’Union des démocrates musulmans de France (UDMF) contre le projet loi sécurité globale à Lyon. Photo ©UDMF



Dans Soumission, l’écrivain Michel Houellebecq décrivait un futur proche dans lequel un parti musulman arriverait à l’Élysée par les urnes et comme le titre le laisse imaginer entraînerait une génuflexion idéologique de la France face à l’islam. À la sortie du roman le 7 janvier 2015 – jour de l’attentat contre Charlie Hebdo – les avis sont partagés. Certains y voient une fiction décrivant un avenir purement fictionnel. D’autres parlent d’un récit visionnaire teinté d’une réalité inévitable. Six ans après la parution du roman – vendu à plus de 400 000 exemplaires dans le monde – les arguments en faveur du second constat se multiplient.



Sans avoir l’ambition d’endosser un jour le costume de chef d’État, Nagib Azergui croit en ses chances de fédérer un électorat musulman qu’il décrit comme « rejeter dans l’espace public ». Créée à son initiative en 2012, l’Union des démocrates musulmans de France (UDMF) ne présente pas moins de huit listes pour les élections régionales prévues fin juin. En Bretagne, la candidature s’affiche avec un slogan qui en dit long sur les intentions du micro parti : « Tous unis contre l’islamophobie, agir pour ne pas subir. » Menée par Kamel Elahiar, personnalité issue de la société civile également en lice pour l’UDMF aux scrutins départementaux à Rennes, la liste a provoqué la polémique en début de semaine.

Lire l’article complet sur https://www.valeursactuelles.com