« Mise en scène », élection « ni libre ni juste » : en Syrie, un simulacre de présidentielle dans un pays ravagé

26 Mai 2021 à 08h42 | Les Occidentaux ont d’ores et déjà rejeté le scrutin qui doit offrir un quatrième mandat à Bachar Al-Assad. Le deuxième du genre depuis le début, en 2011, d’une guerre qui a fait plus de 388 000 morts.



« Mise en scène », élection « ni libre ni juste » : les Occidentaux ont d’ores et déjà rejeté le scrutin, le deuxième du genre depuis le début, en 2011, d’une guerre qui a fait plus de 388 000 morts et poussé à l’exil des millions de Syriens. Scrutin sans surprise dans un pays ravagé et englué dans une crise économique, la Syrie tient mercredi 26 mai une présidentielle qui doit offrir un quatrième mandat au président, Bachar Al-Assad.



Les bureaux de vote ont ouvert à 7 heures locales (6 heures à Paris) dans les territoires contrôlés par le régime, soit les deux tiers du pays. Ils fermeront à 19 heures locales, à moins d’une prolongation. Et les résultats pourront être annoncés dans les quarante-huit heures.



Pour son nouveau mandat de sept ans, dans un pays à l’économie en lambeaux et aux infrastructures en ruines, Bachar Al-Assad se présente comme l’homme de la reconstruction, après avoir enchaîné les batailles militaires avec l’appui de la Russie et de l’Iran, ses alliés indéfectibles, dans une guerre impliquant une multitude de belligérants et des puissances étrangères.



Depuis plusieurs semaines, les portraits du président de 55 ans sont visibles sur toutes les places, notamment à Damas. Face à M. Assad, deux candidats inconnus du grand public sont considérés comme des faire-valoir : l’ex-ministre et parlementaire Abdallah Salloum Abdallah et un membre de l’opposition tolérée par le pouvoir, Mahmoud Mareï.



La loi électorale impose aux candidats d’avoir vécu en Syrie dix ans de suite avant le scrutin, ce qui exclut de facto les figures de l’opposition en exil, très affaiblie. Leur principale coalition a dénoncé une « mascarade ».

