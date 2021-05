Ariel Wizman : l’incroyable reconversion de l’ex-journaliste de Canal Plus

26 Mai 2021 à 12h58 | Ariel Wizman a quitté l’univers des médias. L’ex-présentateur de Canal + s’est lancé dans les affaires. Il a obtenu la franchise de la marque de gadgets et d’objets de loisirs de la marque chinoise Miniso.



A 58 ans, Ariel Wizman opère un tournant dans sa carrière. L’ex-animateur a décidé de “quitter les médias”, dont il a “anticipé le déclin”, rapporte Les Echos, et il se lance dans les affaires. Il a obtenu la franchise exclusive pour la France de la marque chinoise Miniso. Pour ce faire, l’ex-animateur s’est associé avec un certain Jonathan Siboni qui connaît parfaitement la Chine pour travailler avec depuis plusieurs années.

