La Suède affiche l’un des plus hauts taux de décès par armes à feu en Europe

26 Mai 2021 à 16h19 | En moins d’une décennie, la Suède est devenue l’un des pays d’Europe où le taux de décès par armes à feu est le plus haut. L’État scandinave double en effet des pays d’Europe de l’Est ou encore l’Italie en raison d’un bond des règlements de compte de bandes criminelles, selon un rapport publié mercredi.



Alors que la plupart des pays européens ont vu les morts par balle reculer depuis le début des années 2000, le pays scandinave a suivi une tendance inverse et se retrouve en tête d’un classement européen effectué par du Conseil suédois pour la prévention des crimes (Brå).



“La Suède se retrouve aujourd’hui très haut dans le classement, avec environ 4 tués par million d’habitants, pour une moyenne européenne de 1,6. Aucun autre pays dans l’étude ne montre de hausse comparable à celle de la Suède”, observe le rapport. Les dernières données complètes pour la période 2014-2017 la place en deuxième position dans l’Union européenne, derrière la Croatie et devant la Lettonie, selon Brå. En 2018 le pays occupe même la première place mais le classement n’est pas définitif.

