Syrie : Les bureaux de vote se sont ouverts pour une élection présidentielle fantoche

26 Mai à 10h30 | « ELECTION » Bachar al-Assad fait face à deux autres candidats, tolérés par le pouvoir, mais le résultat ne fait aucun doute



La Syrie tient ce mercredi une élection présidentielle qui doit offrir un quatrième mandat au président Bachar al-Assad, un scrutin sans suspense dans un pays ravagé par une guerre meurtrière et englué dans une crise économique. Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 locales dans la partie du pays contrôlée par le régime, soit les deux tiers de la Syrie. Ils fermeront à 19h00, à moins d’une prolongation. Et les résultats pourront être annoncés dans les quarante-huit heures.



« Mise en scène », élection « ni libre ni juste » : les Occidentaux ont d’ores et déjà rejeté le scrutin, le deuxième du genre depuis le début en 2011 d’une guerre impliquant une multitude de belligérants et des puissances étrangères. Le conflit a tué plus de 388.000 de Syriens et Syriennes et poussé à l’exil des millions d’autres. « Je pense que la mobilisation que nous avons vue ces dernières semaines apporte une réponse suffisante et claire qui leur dit : ‘Vos opinions ne valent rien, votre valeur équivaut à dix zéro’ », a indiqué le président Assad en parlant des « pays occidentaux » dans un bureau de vote à Douma, ancien bastion rebelle reconquis en avril 2018 par son armée.

