Dersim: Blocus militaire lors de l’enterrement d’un jeune homme tué dans un bombardement turc

26 Mai 2021 | Tué quelques semaines plus tôt par des bombardements turcs dans la province de Dersim, Murat Yildiz a été enterré sous blocus militaire



Les représentants du HDP venus assister à l’enterrement de Murat Yildiz ont été refoulés par les militaires turcs



Tué quelques semaines plus tôt par des bombardements de l’aviation turque à Ovacik, dans la province de Dersim, Murat Yildiz a été enterré ce mercredi sous blocus militaire.



Le jeune kurde de 28 ans avait été tué le 7 mai dernier dans des bombardements de l’aviation turque, à proximité du village d’Agaçpinar (Askirik) où il était allé construire un abri pour ses animaux.



La famille du défunt n’a pu récupérer son corps à l’institut de médecine légale de Malatya que le 25 mai.



Le corps de Yildiz a d’abord été transporté dans un Cemevi (lieu de culte alévi) à Ovacik. Les membres du Parti démocratique des peuples (HDP) et les représentants des organisations de la société civile ont été empêchés par les soldats d’assister à la cérémonie d’enterrement.



L’enterrement du jeune homme s’est déroulé sous haute surveillance militaire.

